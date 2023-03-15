Вартість борщового набору: чому деякі овочі за рік здорожчали вдвічі, інші – впали в ціні

Березень, 15 в 9:53

За рік деякі овочі з борщового набору здорожчали у 2-2,5 раза, наприклад цибуля та морква, а картопля та буряк навпаки – здешевшали. Причини цінових коливань на традиційні українські овочі в ефірі телемарафону пояснив економічний експерт, член правління Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

– Традиційно 35% української цибулі – це була Херсонська область, але цього року вона не прийшла. Знову ж таки, ми мали сезонні коливання цін, і завжди десь на початку квітня з Туркменістану в Україну йшла імпортована цибуля. Цього року вона точно не піде, передусім тому, що раніше ці постачання йшли транзитом через територію країни-окупанта, – пояснив він.

За його словами, Україна змінила країн-імпортерів цибулі – зараз це Польща та Єгипет, хоча планувалася також Туреччина, але через землетрус у неї виникли проблеми з експортом продовольства.

Експерт прогнозує, що незабаром трохи знизиться ціна на цибулю з Єгипту, оскільки там завершується збір врожаю.

Зараз дивляться

Водночас зниження цін на картоплю та буряк Пендзин пояснює тим, що цих овочів зараз надзвичайно багато на ринку.