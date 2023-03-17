Март, 17 в 11:54

Швейцарский банк Credit Suisse сейчас оказался в затруднительном положении, поэтому получит от правительства 51 млрд евро кредитов.

Credit Suisse входит в 30 крупнейших системных банков мира. Поэтому вопрос о том, могут ли проблемы в швейцарском банке вызвать новый мировой кризис изрядно беспокоит.

По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, проблемы Credit Suisse вряд ли станут причиной банковского кризиса в мире, и отнюдь не коснутся Украины и финансовой помощи нам.

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— Украины это точно не коснется. От слова вообще… Это скорее технологическая история — не было каких-то больших проблем в банке … Фондовые рынки отреагировали на события, которые происходили за океаном с несколькими американскими банками и начали искать потенциальных жертв возможных проблем в Европе, — отметил Сергей Фурса.

Экономист отметил, что для разрешения ситуации швейцарский регулятор объявил о выделении 50 млрд на любые проблемы с ликвидностью. Теперь все откатилось назад, поэтому не о чем переживать.

Что касается финансовой помощи Украине от европейских партнеров, то, по словам Сергея Фурсы, нам абсолютно не о чем переживать.

Напомним, что в 2007-2008 годах мир всколыхнул банковский кризис из-за банкротства американского банка Lehman Brothers. Именно поэтому фондовые рынки и банкиры не хотят, чтобы похожая история повторилась.

Относительно помощи Швейцарии Украине, то в начале февраля сообщалось, что правительство страны близко к тому, чтобы отказаться от нейтралитета и позволить передачу вооружения нашим вооруженным силам.