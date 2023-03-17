Березень, 17 в 11:54

Швейцарський банк Credit Suisse наразі опинився в скрутному становищі, саме тому від уряду отримає 51 млрд євро кредитів.

Credit Suisse входить до 30 найбільших системних банків світу. Тому питання про те, чи можуть проблеми у швейцарському банку спричинити нову світову кризу неабияк турбують.

На думку інвестиційного банкіра Сергія Фурси, проблеми Credit Suisse навряд чи стануть причиною банківської кризи у світі, і аж ніяк не торкнуться України та фінансової допомоги нам.

Зараз дивляться

– України це точно не торкнеться. Від слова взагалі… Це більш технологічна історія – не було якихось великих проблем у банку…Фондові ринки зреагували на події, які відбувалися за океаном із декількома американськими банками і почали шукати потенційні жертви потенційних проблем у Європі, – зауважив Сергій Фурса.

Економіст наголосив, що для владнання ситуації швейцарський регулятор оголосив про виділення 50 млрд на будь-які проблеми з ліквідністю. Тепер все відкотилося назад, тому немає про що переживати.

Щодо фінансової допомоги Україні від європейських партнерів, то, за словами Сергія Фурси, нам абсолютно немає про що переживати.

Нагадаємо, що у 2007-2008 роках світ сколихнула банківська криза через збанкрутування американського банку Lehman Brothers. Саме тому фондові ринки та банкіри не хочуть, щоб схожа історія повторилася.

Стосовно допомоги Швейцарії Україні, то напочатку лютого повідомлялося, що уряд країни близький до того, щоб відмовитися від нейтралітету та дозволити передання озброєння нашим збройним силам.