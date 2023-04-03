Апрель, 03 в 11:20

В Украине планируют повысить размер минимальной заработной платы.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении минимальной зарплаты, которым предлагается поэтапно поднять минималку уже с апреля 2023 года.

Факты ICTV узнавали, вырастет ли размер минимальной заработной платы в Украине с 1 апреля 2023 года, и на сколько.

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Повысят ли в Украине размер минимальной зарплаты с 1 апреля 2023 года

Сейчас размер минимальной заработной платы в Украине составляет 6 700 грн, а в почасовом размере – это 40,46 грн.

Но законопроект №8431 предлагает повысить минималку до 7 370 грн с 1 апреля 2023 года (в почасовом размере — это 44,51 грн).

Сейчас законопроект находится на ознакомлении в комитете и в будущем должен пройти два чтения в зале парламента. Также законопроект должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

— В соответствии с ситуацией, которая сейчас происходит в стране, действительно нужно повышать минимальную зарплату. Но стоит понимать, что вместе с этим повышением, вырастут цены в магазинах, размер штрафов, другие обязательные платежи, — отмечает юрист и адвокат Ростислав Кравец.

По мнению адвоката, теоретически законопроект может быть принят, но выполнить его будет очень трудно.

— Рост минималки приведет к повышению уровня инфляции, поэтому на самом деле такие изменения сделают только хуже для украинцев. По моему мнению, принятие законопроекта №8431 — маловероятная перспектива, — добавляет Кравец.

По состоянию на 3 апреля 2023 года законопроект №8431 не принят Верховной Радой, соответственно не вступает в законную силу. То есть пока на повышение минимальной зарплаты украинцы могут не рассчитывать! Однако все может измениться очень быстро.

С 1 апреля 2023 года граждане продолжают получать минималку на уровне 6 700 грн в месяц. Однако если парламентарии все же примут проект закона, украинцев ждет поэтапное повышение зарплаты: