Квітень, 03 в 11:20

В Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної платні.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення мінімальної зарплатні, яким пропонується поетапно підняти мінімалку вже від квітня 2023 року.

Факти ICTV дізнавалися, чи зросте розмір мінімальної заробітної платні в Україні з 1 квітня 2023 року, та на скільки.

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Чи підвищать в Україні розмір мінімальної зарплати з 1 квітня 2023 року

Наразі розмір мінімальної заробітної плати в Україні становить 6 700 грн, а в погодинному розмірі – це 40,46 грн.

Втім законопроєкт №8431 пропонує підвищити мінімалку до 7 370 грн з 1 квітня 2023 року (в погодинному розмірі – це 44,51 грн).

Зараз законопроєкт перебуває на опрацюванні в комітеті та в майбутньому має пройти два читання у залі парламенту. Також законопроєкт має підписати президент України Володимир Зеленський.

– Відповідно до ситуації, яка зараз відбувається в країні, дійсно потрібно підвищувати мінімальну зарплатню. Але варто розуміти, що разом з цим підвищенням, зростуть ціни в магазинах, розмір штрафів, інші обовʼязкові платежі, – зазначає юрист та адвокат Ростислав Кравець.

На думку адвоката, теоретично законопроєкт може бути прийнято, але виконати його буде дуже важко.

– Зростання мінімалки призведе до підвищення рівня інфляції, тому насправді такі зміни зроблять лише гірше для українців. На мою думку, прийняття законопроєкту №8431 – малоймовірна перспектива, – додає Кравець.

Станом на 3 квітня 2023 року законопроєкт №8431 не прийнятий Верховною Радою, відповідно не набуває законної сили. Тобто поки на підвищення мінімальної зарплати українці можуть не розраховувати! Проте усе може змінитися дуже швидко.

З 1 квітня 2023 року громадяни продовжують отримувати мінімалку на рівні 6 700 грн на місяць. Проте якщо парламентарі все ж приймуть проєкт закону, на українців чекає поетапне підвищення зарплати: