После выходных евро подешевел: курс валют на 3 апреля
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В понедельник, 3 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,74 грн/€1. Евро подешевел на 4 копейки.
Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
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Какой курс валют в банках Украины 03.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,95
|40,95
|Доллар
|37,25
|37,75
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,20
|Доллар
|37,50
|38,50
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,60
|40,75
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,30
|Доллар
|37,30
|38,20
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,45
|41,35
|Доллар
|37,45
|38,20
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк