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Факты / Україна / Экономика

После выходных евро подешевел: курс валют на 3 апреля

Бедрак Виктория, редактор ленты
курс валют
Фото: Depositphotos

В понедельник, 3 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,74 грн/€1. Евро подешевел на 4 копейки.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 03.04.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,95 40,95
Доллар 37,25 37,75

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,40 41,20
Доллар 37,50 38,50

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,60 40,75
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,40 41,30
Доллар 37,30 38,20

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,45 41,35
Доллар 37,45 38,20
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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