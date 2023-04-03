Апрель, 03 в 9:41

После выходных евро подешевел: курс валют на 3 апреля

В понедельник, 3 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,74 грн/€1. Евро подешевел на 4 копейки. Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1. В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается. Сейчас смотрят Какой курс валют в банках Украины 03.04.2023: Курс валют в Приватбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,95 40,95 Доллар 37,25 37,75 Курс валют в Ощадбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,40 41,20 Доллар 37,50 38,50 Курс валют в Монобанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,60 40,75 Доллар 36,65 37,44 Курс валют в Райффайзен банке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,40 41,30 Доллар 37,30 38,20 Курс валют в УкрСиббанке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,45 41,35 Доллар 37,45 38,20 Читайте Криптовалюта пришла на помощь Украине: в Минцифры собрали почти $55 млн Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter