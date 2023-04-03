Після вихідних євро здешевшало: курс валют на 3 квітня
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У понеділок, 3 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,74 грн/€1. Євро подешевшало на 4 копійки.
Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 03.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,95
|40,95
|Долар
|37,25
|37,75
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,20
|Долар
|37,50
|38,50
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,60
|40,75
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,30
|Долар
|37,30
|38,20
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,45
|41,35
|Долар
|37,45
|38,20
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк