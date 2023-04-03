Квітень, 03 в 9:41

Після вихідних євро здешевшало: курс валют на 3 квітня

У понеділок, 3 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,74 грн/€1. Євро подешевшало на 4 копійки. Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1. В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється. Зараз дивляться Який курс валют в банках України 03.04.2023: Курс валют у Приватбанку: Валюта Купівля Продаж Євро 39,95 40,95 Долар 37,25 37,75 Курс валют в Ощадбанку: Валюта Купівля Продаж Євро 40,40 41,20 Долар 37,50 38,50 Курс валют у Монобанку: Валюта Купівля Продаж Євро 39,60 40,75 Долар 36,65 37,44 Курс валют у Райффайзен банку: Валюта Купівля Продаж Євро 40,40 41,30 Долар 37,30 38,20 Курс валют в УкрСиббанку: Валюта Купівля Продаж Євро 40,45 41,35 Долар 37,45 38,20 Читайте Криптовалюта прийшла на допомогу Україні: у Мінцифри зібрали майже $55 млн Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter