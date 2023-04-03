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Факти / Україна / Економіка

Після вихідних євро здешевшало: курс валют на 3 квітня

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
курс валют
Фото: Depositphotos

У понеділок, 3 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,74 грн/€1. Євро подешевшало на 4 копійки.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 03.04.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,95 40,95
Долар 37,25 37,75

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,40 41,20
Долар 37,50 38,50

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,60 40,75
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,40 41,30
Долар 37,30 38,20

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,45 41,35
Долар 37,45 38,20
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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