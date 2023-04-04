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Факты / Україна / Экономика

ЕСВ 2023 для ФЛП: когда и сколько нужно платить

Анна Голишевская, Редактор сайта
ФОП
Фото: Unsplash

Налоги для ФЛП в Украине связаны с минимальной зарплатой и соответствующими решениями Кабмина и Верховной Рады. Однако иногда у многих ФЛП возникает множество вопросов о том, как и когда нужно платить взносы.

Что изменится для ФЛП в 2023 году – читайте в материале.

Бухгалтер Ирина Рыжук отмечает, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2023 году составит 2684 грн, а минимальная зарплата – 6700 грн.

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Эти показатели влияют на суммы налогов и взносов, которые будут платить предприниматели в этом году, а также на лимиты годового дохода для ФЛП-упрощенцев.

Лимиты годового дохода для ФЛП в 2023 году:

  • 1 группа ЕН – 1 118 900 грн (167 минимальных зарплат);
  • 2 группа ЕН – 5 587 800 грн (834 минимальные зарплаты);
  • 3 группа ЕН со ставкой 5% или 3% + НДС – 7 818 900 грн (1167 минимальных зарплат);
  • 3 группа ЕН со ставкой 2% – лимита нет. Но если хотите после окончания военного положения (или по собственному решению) вернуться на старую группу налогообложения, соблюдайте ее лимиты.

Превышение лимита – это утрата статуса плательщика единого налога и автоматический перевод на общую систему налогообложения.

Налоги ФЛП в 2023 году:

ФЛП I группы

  • Единый налог – 268,4 грн (10% от прожиточного минимума);
  • ЕСВ – 1474 грн;
  • Всего за месяц – 1742,4 грн.

ФЛП II группы

  • Единый налог – 1340 грн;
  • ЕСВ – 1474 грн;
  • Всего за месяц – 2814 грн.

ФЛП III группы

  • Единый налог: 2% дохода (специальный режим налогообложения) или 5% дохода или 3% дохода + НДС 20%;
  • ЕСВ – 1474 грн.

ФЛП на общей системе налогообложения:

  • НДФЛ – 18% чистого дохода. Чистый доход определяется как разница между общим облагаемым налогом доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью.
  • Военный сбор – 1,5% чистого дохода.
  • ЕСВ – 22% чистого дохода. При этом: минимальный ЕСВ – 1474 грн, а максимальный ЕСВ – 22 110 грн.

Когда платить взносы ФЛП в 2023 году

Минимальные страховые взносы нужно уплачивать до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос. К примеру:

  • ФЛП, избравшие упрощенную систему налогообложения, независимо от выбранной группы за месяц должны оплатить 1474 грн (за квартал – 4422). Их нужно оплатить 19 апреля, 19 июля, 19 октября, 19 января.
  • ФЛП, избравшие общую систему налогообложения, должны заплатить за месяц такую же сумму, однако в такие числа: до 19 апреля, 19 июля, 19 октября, 19 января. Окончательный расчет за календарный год до 10 февраля следующего года.
  • Сумма для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, такая же. Оплату производят 19 апреля, 19 июля, 19 октября, 19 января. Окончательный расчет за календарный год – до 1 мая следующего года.
  • Для членов фермерского хозяйства минимальный страховой взнос тоже такой же – 1474 грн (за квартал – 4422). Оплачивать нужно 19 апреля, 19 июля, 19 октября и 19 января.

Важные нюансы для ФЛП 2023

Эксперт напоминает, что ФЛП 1 и 2 группы имеют право не уплачивать единый налог в период военного положения – норма остается действительной в 2023 году.

Все ФЛП – как на упрощенной, так и на общей системе, имеют право не платить ЕСВ в период военного положения и 12 месяцев после его завершения. Однако время за месяцы неуплаты не будет начисляться в страховой стаж.

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