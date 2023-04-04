Квітень, 04 в 10:05

Податки для ФОП в Україні пов’язані із мінімальною зарплатою та відповідними рішеннями Кабміну та Верховної Ради. Однак іноді у багатьох ФОПів виникає безліч питань про те, як і коли потрібно сплачувати внески.

Що зміниться для ФОП в 2023 році – читайте в матеріалі.

Бухгалтерка Ірина Рижук зазначає, що прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2023 році становитиме 2684 грн, а мінімальна зарплата – 6700 грн.

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Ці показники впливають на суми податків і внесків, що їх сплачуватимуть підприємці цьогоріч, а також на ліміти річного доходу для ФОП-спрощенців.

Ліміти річного доходу для ФОП у 2023 році:

1 група ЄП – 1 118 900 грн (167 мінімальних зарплат);

2 група ЄП – 5 587 800 грн (834 мінімальні зарплати);

3 група ЄП зі ставкою 5% або 3% + ПДВ – 7 818 900 грн (1167 мінімальних зарплат);

3 група ЄП зі ставкою 2% – ліміту немає. Але якщо хочете по закінченні воєнного стану (або за власним рішенням) повернутись на стару групу оподаткування, дотримуйтеся її лімітів.

Перевищення ліміту – це втрата статусу платника єдиного податку та автоматичне переведення на загальну систему оподаткування.

Податки ФОП у 2023 році:

ФОП I групи

Єдиний податок – 268,4 грн (10% від прожиткового мінімуму);

ЄСВ – 1474 грн;

Всього за місяць – 1742,4 грн.

ФОП II групи

Єдиний податок – 1340 грн;

ЄСВ – 1474 грн;

Всього за місяць – 2814 грн.

ФОП III групи

Єдиний податок: 2% доходу (спеціальний режим оподаткування) або 5% доходу чи 3% доходу + ПДВ 20%;

ЄСВ – 1474 грн.

ФОП на загальній системі оподаткування:

ПДФО – 18% чистого доходу. Чистий дохід визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) та документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю.

Військовий збір – 1,5 % чистого доходу.

ЄСВ – 22% чистого доходу. Водночас: мінімальний ЄСВ – 1474 грн, а максимальний ЄСВ – 22 110 грн.

Коли сплачувати внески ФОП у 2023 році

Мінімальні страхові внески потрібно сплачувати до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Наприклад:

ФОПи, які обрали спрощену систему оподаткування незалежно від обраної групи за місяць мають сплатити 1474 грн (за квартал – 4422). Їх потрібно сплатити 19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня. ФОП, які обрали загальну систему оподаткування, мають сплатити за місяць таку ж суму, однак у такі числа: до 19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня. Остаточний розрахунок за календарний рік до 10 лютого наступного року. Сума для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, така сама. Оплату проводять 19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня. Остаточний розрахунок за календарний рік – до 1 травня наступного року. Для членів фермерського господарства мінімальний страховий внесок теж такий самий – 1474 грн (за квартал – 4422). Сплачувати потрібно 19 квітня, 19 липня, 19 жовтня і 19 січня.

Важливі нюанси для ФОП 2023

Експерт нагадує, що ФОП 1 та 2 групи мають право не сплачувати єдиний податок у період воєнного стану – норма лишається дійсною у 2023 році.

Усі ФОП – як на спрощеній, так і на загальній системі, мають право не сплачувати ЄСВ у період воєнного стану та 12 місяців після його завершення. Проте час за місяці несплати не буде нараховуватись у страховий стаж.