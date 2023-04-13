Курс валют в Украине на 13.04.2023: сколько стоит доллар и евро

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро и доллар немного выросли в цене: курс валют в Украине 13 апреля
Сегодня, 13 апреля, Национальный банк Украины повысил официальный курс евро с 39,88 грн до 39,94 грн. То есть евровалюта подорожала на 6 коп.
Доллар Нацбанк до сих пор держит на отметке 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 13.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,95
|40,95
|Доллар
|37,10
|37,60
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,30
|41,15
|Доллар
|37,40
|38,30
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,95
|41,05
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,80
|41,20
|Доллар
|37,50
|38,40
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,60
|41,50
|Доллар
|37,40
|38,10
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ