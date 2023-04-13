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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Евро и доллар немного выросли в цене: курс валют в Украине 13 апреля

євро
Фото: Pixabay

Сегодня, 13 апреля, Национальный банк Украины повысил официальный курс евро с 39,88 грн до 39,94 грн. То есть евровалюта подорожала на 6 коп.

Доллар Нацбанк до сих пор держит на отметке 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 13.04.2023:

Курс валют в Украине на 13.04.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,95 40,95
Доллар 37,10 37,60

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,30 41,15
Доллар 37,40 38,30

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,95 41,05
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,80 41,20
Доллар 37,50 38,40

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,60 41,50
Доллар 37,40 38,10
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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