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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро та долар трохи зросли у ціні: курс валют в Україні 13 квітня

євро
Фото: Pixabay

Сьогодні, 13 квітня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро з 39,88 грн до 39,94 грн. Тобто євровалюта подорожчала на 6 коп.

Долар Нацбанк досі тримає на позначці 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 13.04.2023:

Курс валют в Україні на 13.04.2023: скільки коштує долар і євро

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,95 40,95
Долар 37,10 37,60

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,30 41,15
Долар 37,40 38,30

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,95 41,05
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,80 41,20
Долар 37,50 38,40

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,60 41,50
Долар 37,40 38,10
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Долар-гривня, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара
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