Курс валют в Україні на 13.04.2023: скільки коштує долар і євро

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро та долар трохи зросли у ціні: курс валют в Україні 13 квітня
Сьогодні, 13 квітня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро з 39,88 грн до 39,94 грн. Тобто євровалюта подорожчала на 6 коп.
Долар Нацбанк досі тримає на позначці 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 13.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,95
|40,95
|Долар
|37,10
|37,60
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,30
|41,15
|Долар
|37,40
|38,30
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,95
|41,05
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,80
|41,20
|Долар
|37,50
|38,40
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,60
|41,50
|Долар
|37,40
|38,10
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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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