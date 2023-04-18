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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Евро во вторник заметно подешевело: курс валют в Украине 18 апреля

євро валюта
Фото: Pixabay

Сегодня, 18 апреля, Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 40,14 грн. Днем ранее евро стоило 40,41 грн.

За сутки НБУ понизил курс европейской валюты на 27 коп.

Официальный курс доллара все еще без изменений — 36,56 грн

Какой курс валют в банках Украины 18.04.2023:

Курс валют в Украине на 18.04.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,40 41,40
Доллар 37,30 37,80

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,70 41,65
Доллар 37,60 38,50

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,45 41,60
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,80 41,80
Доллар 37,40 38,00

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,70 41,60
Доллар 37,50 38,15
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют в Украине, Курс доллара, Нацбанк, НБУ
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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