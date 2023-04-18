Курс валют в Украине на 18.04.2023: сколько стоит доллар и евро

Евро во вторник заметно подешевело: курс валют в Украине 18 апреля
Сегодня, 18 апреля, Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 40,14 грн. Днем ранее евро стоило 40,41 грн.
За сутки НБУ понизил курс европейской валюты на 27 коп.
Официальный курс доллара все еще без изменений — 36,56 грн
Какой курс валют в банках Украины 18.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,40
|41,40
|Доллар
|37,30
|37,80
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,70
|41,65
|Доллар
|37,60
|38,50
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,45
|41,60
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,80
|41,80
|Доллар
|37,40
|38,00
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,70
|41,60
|Доллар
|37,50
|38,15
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко