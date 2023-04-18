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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро у вівторок помітно здешевшало: курс валют в Україні 18 квітня

євро валюта
Фото: Pixabay

Сьогодні, 18 квітня, Національний банк України встановив курс євро на рівні 40,14 грн. Днем раніше євро коштувало 40,41 грн.

За добу НБУ понизив курс європейської валюти на 27 коп.

Офіційний курс долара все ще без змін – 36,56 грн

Який курс валют в банках України 18.04.2023:

Курс валют в Україні на 18.04.2023: скільки коштує долар і євро

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,40 41,40
Долар 37,30 37,80

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,70 41,65
Долар 37,60 38,50

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,45 41,60
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,80 41,80
Долар 37,40 38,00

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,70 41,60
Долар 37,50 38,15
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют в Україні, Курс долара, Нацбанк, НБУ
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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