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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Еврокомиссия с мая вводит эмбарго на четыре позиции аграрного импорта из Украины – СМИ

соняшник

Еврокомиссия разрабатывает постановление, которое запрещает импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в пять стран Восточной Европы, и хочет, чтобы эмбарго вступило в силу 2 мая.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

До 2 мая Польша должна отказаться от запрета на импорт десятков продуктов питания из Украины и заменить его решением ЕС.

Это договоренность между пятью странами и Европейской комиссией.

Польша, Болгария, Венгрия и Словакия подтвердили, что отменят национальные ограничения как можно быстрее. Сейчас ЕК ждет конкретных решений по этому вопросу. Идея заключается в том, чтобы избежать параллельных запретов.

Фермеры из пяти стран получат 100 миллионов евро поддержки, из которых польские фермеры – около 40 миллионов.

Ранее сообщалось, что пять стран-членов ЕС предложили расширить перечень украинской аграрной продукции только для транзита. В перечень входят подсолнечное масло, мука, мед, сахар, яйца, мясо, молоко и другие продукты.

Польша и Еврокомиссия, похоже, достигли договоренности о запрете импорта ряда видов агропродукции из Украины.

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ембарго, Польша, Продукты, Украина-Польша
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