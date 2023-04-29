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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Єврокомісія з травня запроваджує ембарго на чотири позиції аграрного імпорту з України – ЗМІ

соняшник

Єврокомісія розробляє постанову, яка забороняє імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до п’яти країн Східної Європи, і хоче, щоб ембарго набуло чинності 2 травня.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

До 2 травня Польща повинна відмовитися від заборони на імпорт десятків продуктів харчування з України й замінити її рішенням ЄС.

Це домовленість між п’ятьма країнами та Європейською комісією.

Польща, Болгарія, Угорщина та Словаччина підтвердили, що скасують національні обмеження якнайшвидше. Зараз ЄК чекає на конкретні рішення з цього питання. Ідея полягає в тому, щоб уникнути паралельних заборон.

Фермери з п’яти країн отримають 100 мільйонів євро підтримки, з яких польські фермери матимуть близько 40 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що п’ять країн-членів ЄС запропонували розширити перелік української аграрної продукції лише для транзиту. До переліку входять соняшникова олія, борошно, мед, цукор, яйця, м’ясо, молоко та інші продукти.

Згодом Польща та Єврокомісія, схоже, досягли домовленості щодо заборони імпорту низки видів агропродукції з України

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ембарго, Польща, Продукти, Україна-Польща
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