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Экономика
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Сергей Куюн

Есть потенциал для снижения: что будет с ценами на топливо в Украине в мае

АЗС в Україні
Фото: УНИАН

На рынке Украины пока нет тенденции к подорожанию горючего. Напротив, можно ожидать снижения цен на АЗС в мае.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По его словам, в ближайшие недели можно ожидать снижения стоимости горючего на одну – две гривны.

– Пока я не вижу каких-либо условий для подорожания. Напротив, я вижу, что у нас сохраняется потенциал для уменьшения цены, потому что достаточно большие запасы есть на рынке. И кроме того, мировая конъюнктура очень благоприятна.

Поэтому я думаю, что одна-две гривны – это то, для чего еще сохраняется потенциал. Думаю, в течение ближайшей недели, десяти дней можно этого ожидать, — подчеркнул он.

Сергей Куюн уточнил, что речь идет о возможном снижении цен на бензин и дизель. Стоимость автогаза, скорее всего, будет оставаться на нынешних уровнях.

Директор Консалтинговой группы А-95 также объяснил, что сезонные факторы, такие как посевная кампания, не спровоцировали рост цен на рынке горючего. Он отметил, что в Украину завезли столько горючего, особенно в январе-феврале этого года, что “на самом деле задача уже была продать хоть по какой-то цене для того, чтобы вернуть деньги”.

– Во-первых, было очень много запасов. А во-вторых, мы все понимаем, что у нас не те объемы нужны для посевной, как раньше, потому что посевные площади сокращаются. Сами аграрии стали очень мощными “нефтетрейдерами”, которые горючее сами привезут, делают его запасы, и соответственно спрос с их стороны меньше, — рассказал Сергей Куюн.

Он добавил, что сезонный фактор уже давно не работает на рынке горючего. Поэтому в текущем году, особенно при нынешних обстоятельствах, никто особо не рассчитывал на взлет цен под посевную кампанию.

По состоянию на 1 мая литр премиального бензина A-95+ можно в среднем купить по цене 48,42 грн, бензина марки А-95 – 46,43 грн, А-92 – по цене 44,54 грн.

Литр дизельного горючего продают в среднем по 45,71 грн, автогаза – по 21,69 грн.

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