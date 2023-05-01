На ринку України наразі немає тенденції до здорожчання пального. Навпаки, можна очікувати на зниження цін на АЗС у травні.

Про це в коментарі Фактам ICTV розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

За його словами, протягом найближчих тижнів можна очікувати на зниження вартості пального на одну-дві гривні.

– Поки що я не спостерігаю якихось умов для подорожчання. Навпаки, бачу, що в нас зберігається потенціал для зменшення ціни, тому що досить великі запаси є на ринку. І крім того, світова кон’юнктура дуже сприятлива. Тому я думаю, що одна-дві гривні – це те, для чого зберігається ще потенціал. Гадаю, протягом найближчого тижня, десяти днів можна на це очікувати, – наголосив він.

Сергій Куюн уточнив, що йдеться про можливе зниження цін на бензин і дизель. Вартість автогазу, швидше за все, залишатиметься на нинішніх рівнях.

Директор Консалтингової групи А-95 також пояснив, що сезонні фактори, такі, як посівна кампанія, не спричинили зростання цін на ринку пального. Він зазначив, що в Україну було завезено стільки пального, особливо в січні-лютому цього року, що “насправді завданням уже було продати хоч за якусь ціну, для того, щоб повернути гроші”.

– По-перше, було дуже багато запасів. А по-друге, ми всі розуміємо, що в нас не ті обсяги потрібні для посівної, як раніше, тому що посівні площі скорочуються. Самі аграрії стали дуже потужними “нафтотрейдерами”, які пальне самі привозять, роблять його запаси, тож, відповідно, попит з їхнього боку є меншим, – розповів Сергій Куюн.

Він додав, що сезонний фактор вже давно не працює на ринку пального. А тому цього року, особливо за нинішніх обставин, ніхто особливо не розраховував на злет цін під посівну кампанію.

Станом на 1 травня літр преміального бензину A-95+ можна в середньому купити за ціною 48,42 грн, бензину марки А-95 – 46,43 грн, А-92 – за ціною 44,54 грн.

Літр дизельного пального продають у середньому за 45,71 грн, автогазу – за 21,69 грн.

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