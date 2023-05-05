Спрос на иностранную валюту вырастет: каким будет курс в ближайшие два месяца

В мае и июне вырастет спрос на иностранную валюту, однако значительных курсовых изменений ожидать не стоит.

Об этом во время брифинга заявила глава совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

По ее словам, на дальнейший умеренный рост валюты может повлиять возвращение к довоенной системе налогообложения топлива.

— Возвращение к довоенной системе налогообложения топлива приведет к более интенсивному импорту топлива в Украину по так называемым старым ценам, что активизирует спрос на иностранную валюту в мае и июне. Однако не стоит ожидать значительных курсовых изменений. В ближайшей перспективе НБУ и в дальнейшем будет придерживаться режима фиксированного официального обменного курса, — сказала она.

Коробкова добавила, что диапазон курса гривна-доллар на наличном рынке на ближайшие два месяца составит 38-40 грн за доллар.

Фото: Укринформ

Источник : Укринформ

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