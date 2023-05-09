Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро во вторник подскочило: курс валют в Украине на 9 мая
Сегодня, 9 мая, Национальный банк Украины повысил официальный курс европейской валюты до 40,34 грн. Накануне евро стоило на 8 коп. дешевле – 40,26 грн.
Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 09.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,50
|41,50
|Доллар
|37,02
|37,52
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,70
|41,60
|Доллар
|37,30
|38,30
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25
|41,45
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,00
|41,60
|Доллар
|37,30
|37,65
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,00
|41,90
|Доллар
|37,30
|37,90
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Общество
Черная сторона победы – это горе и огромные потери: День памяти и примирения в истории
8 мая в Украине - День памяти и примирения, именно 8 мая 1945 года гитлеровская Германия капитулировала. Президент Владимир Зеленский предложил парламенту окончательно установить эту дату, а не 9 мая, Днем памяти и победы над нацизмом.Кристина Гавриш, Юлия Захарченко