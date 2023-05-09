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Евро во вторник подскочило: курс валют в Украине на 9 мая

євро валюта
Фото: Pixabay

Сегодня, 9 мая, Национальный банк Украины повысил официальный курс европейской валюты до 40,34 грн. Накануне евро стоило на 8 коп. дешевле – 40,26 грн.

Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 09.05.2023:

Курс валют в Украине на 09.05.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,50 41,50
Доллар 37,02 37,52

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,70 41,60
Доллар 37,30 38,30

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,25 41,45
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,00 41,60
Доллар 37,30 37,65

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,00 41,90
Доллар 37,30 37,90
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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