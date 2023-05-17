Стоимость восстановления Украины после войны возросла до $411 млрд — ООН

Экономика Украины потеряла значительную часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры из-за войны и сократилась в 2022 году на 29,1%, а в 2023-м, вероятно, будет находиться в стагнации, несмотря на внешнюю финансовую помощь, включая кредиты МВФ и бюджетную поддержку со стороны ЕС и США

Об этом говорится в докладе ООН под названием Мировая экономическая ситуация и перспективы по состоянию на середину 2023 года.

— Долгосрочные перспективы для Украины будут зависеть от продолжительности и интенсивности войны и ее способности финансировать реконструкцию, поскольку оценка стоимости реконструкции возросла до $411 млрд, — говорится в документе.

Согласно отчету ООН, мировая экономика вырастет на 2,3% в 2023 году (+0,4% к январскому прогнозу) и на 2,5% в 2024 году (-0,2%), что является незначительным повышением прогноза глобального роста на 2023 год.

Источник: ООН

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