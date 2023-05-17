Вартість відновлення України після війни зросла до $411 млрд – ООН
Економіка України втратила значну частину промислових потужностей та енергетичної інфраструктури через війну і скоротилася у 2022 році на 29,1%, а у 2023-му, ймовірно, перебуватиме в стагнації, попри зовнішню фінансову допомогу, включно з кредитами МВФ та бюджетною підтримкою з боку ЄС та США
Про це йдеться доповіді ООН під назвою Світова економічна ситуація та перспективи станом на середину 2023 року.
– Довгострокові перспективи для України залежатимуть від тривалості та інтенсивності війни та її здатності фінансувати реконструкцію, оскільки оцінка вартості реконструкції зросла до $411 млрд, – йдеться у документі.
Згідно зі звітом ООН, світова економіка зросте на 2,3% у 2023 році (+0,4% до січневого прогнозу) і на 2,5% у 2024 році (-0,2%), що є незначним підвищенням прогнозу глобального зростання на 2023 рік.
Джерело: ООН
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