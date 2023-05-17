Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн для ВПО: як отримати
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Вартість відновлення України після війни зросла до $411 млрд – ООН

Долари
Фото: Pixabay

Економіка України втратила значну частину промислових потужностей та енергетичної інфраструктури через війну і скоротилася у 2022 році на 29,1%, а у 2023-му, ймовірно, перебуватиме в стагнації, попри зовнішню фінансову допомогу, включно з кредитами МВФ та бюджетною підтримкою з боку ЄС та США

Про це йдеться доповіді ООН під назвою Світова економічна ситуація та перспективи станом на середину 2023 року.

– Довгострокові перспективи для України залежатимуть від тривалості та інтенсивності війни та її здатності фінансувати реконструкцію, оскільки оцінка вартості реконструкції зросла до $411 млрд, – йдеться у документі.

Згідно зі звітом ООН, світова економіка зросте на 2,3% у 2023 році (+0,4% до січневого прогнозу) і на 2,5% у 2024 році (-0,2%), що є незначним підвищенням прогнозу глобального зростання на 2023 рік.

Читайте також
ЄС надасть Україні перший мільярд євро на відновлення після війни – Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн

Джерело: ООН 

Війна в Україні, Економіка України, ООН, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Рейк’явіку підписали декларацію про створення реєстру збитків від агресії РФ в Україні
Реєстр збитків від агресії РФ
17 травня в Чорному та Азовському морях ракетоносіїв немає – ВМС ЗСУ
Запуск ракет типу Калібр із моря
У Палаті представників США проголосували за резолюцію про спецтрибунал для РФ
Вартість відновлення України після війни зросла до $411 млрд – ООН
Зернова угода досі в підвішеному стані, останнє судно з кукурудзою залишило Україну
зерновий коридор зерно
СБУ викрила блогерів і заблокувала камери у Києві після поширення роботи ППО
Вартість відновлення України після війни зросла до $411 млрд – ООН
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом
Вартість відновлення України після війни зросла до $411 млрд – ООН
Загроза Covid-19 не зникла: чому варто вакцинувати дитину навіть під час війни
Вартість відновлення України після війни зросла до $411 млрд – ООН
Обмеження лише у нашій голові: історія Героя, який втратив ноги, але не жагу до життя
Вартість відновлення України після війни зросла до $411 млрд – ООН
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (16.05.2023)
Вартість відновлення України після війни зросла до $411 млрд – ООН
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь