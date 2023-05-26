Недосягаемые для врага: Шмыгаль анонсировал создание подземных резервов нефти и газа

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 26 мая заявил об утверждении перечня подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы.

— Одна из стратегических задач правительства — максимальное накопление и эффективное сохранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе, в частности энергетических ресурсов, — пояснил он.

По его словам, это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недосягаемые для врага и других угроз.

Украина в апреле начала закачивать газ в три подземных хранилища, чтобы к началу отопительного сезона накопить необходимые объемы.

В компании Укртрансгаз заверили, что несмотря на военное положение в Украине, проведены необходимые мероприятия, чтобы обезопасить голубое топливо и персонал от российских террористических актов.

Украинские подземные газохранилища уникальны, поскольку способны вместить более 30 млрд кубометров. Этого объема достаточно для удовлетворения внутренних потребностей и более 10 млрд мощностей Украина может предложить ЕС для хранения газа.

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