Недосяжні для ворога: Шмигаль анонсував створення підземних резервів нафти і газу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 26 травня заявив про затвердження переліку підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали.

– Одне зі стратегічних завдань уряду – максимальне накопичення й ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і в довгостроковій перспективі, зокрема енергетичних ресурсів, – пояснив він.

За його словами, це дозволить облаштувати й підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та інших загроз.

Україна у квітні розпочала закачувати газ до трьох підземних сховищ, щоб до початку опалювального сезону накопичити необхідні обсяги.

У компанії Укртрансгаз запевнили, що, попри воєнний стан в Україні, проведено необхідні заходи, щоб убезпечити блакитне паливо і персонал від російських терористичних актів.

Українські підземні газосховища унікальні, адже здатні вмістити понад 30 млрд кубометрів. Цього обсягу достатньо для задоволення внутрішніх потреб і понад 10 млрд потужностей Україна може запропонувати ЄС для зберігання газу.

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