Недосяжні для ворога: Шмигаль анонсував створення підземних резервів нафти і газу
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 26 травня заявив про затвердження переліку підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали.
– Одне зі стратегічних завдань уряду – максимальне накопичення й ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і в довгостроковій перспективі, зокрема енергетичних ресурсів, – пояснив він.
За його словами, це дозволить облаштувати й підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та інших загроз.
Україна у квітні розпочала закачувати газ до трьох підземних сховищ, щоб до початку опалювального сезону накопичити необхідні обсяги.
У компанії Укртрансгаз запевнили, що, попри воєнний стан в Україні, проведено необхідні заходи, щоб убезпечити блакитне паливо і персонал від російських терористичних актів.
Українські підземні газосховища унікальні, адже здатні вмістити понад 30 млрд кубометрів. Цього обсягу достатньо для задоволення внутрішніх потреб і понад 10 млрд потужностей Україна може запропонувати ЄС для зберігання газу.
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко