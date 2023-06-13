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Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Евро начал дешеветь: какой курс валют 13 июня

Евро начал дешеветь: какой курс валют 13 июня
Фото: Depositphotos

Во вторник, 13 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,36 грн/€1. Это на 5 копеек меньше, чем день назад.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 13.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,4 40,4
Доллар 36,72 37,22

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,45 40,40
Доллар 36,57 37,40

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,40 40,60
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,80 40,30
Доллар 36,80 37,20

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,65 40,60
Доллар 36,75 37,45
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют
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