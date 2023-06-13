Евро начал дешеветь: какой курс валют 13 июня
Во вторник, 13 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,36 грн/€1. Это на 5 копеек меньше, чем день назад.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 13.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,4
|40,4
|Доллар
|36,72
|37,22
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,45
|40,40
|Доллар
|36,57
|37,40
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,40
|40,60
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,80
|40,30
|Доллар
|36,80
|37,20
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,65
|40,60
|Доллар
|36,75
|37,45
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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