Евро начал дешеветь: какой курс валют 13 июня

Во вторник, 13 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,36 грн/€1. Это на 5 копеек меньше, чем день назад.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 13.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,4 40,4 Доллар 36,72 37,22

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,45 40,40 Доллар 36,57 37,40

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,40 40,60 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,80 40,30 Доллар 36,80 37,20

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,65 40,60 Доллар 36,75 37,45

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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