Євро почало дешевшати: який курс валют 13 червня

У вівторок, 13 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,36 грн/€1. Це на 5 копійок менше, ніж день тому.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 13.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,4 40,4 Долар 36,72 37,22

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,45 40,40 Долар 36,57 37,40

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,40 40,60 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,80 40,30 Долар 36,80 37,20

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,65 40,60 Долар 36,75 37,45

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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