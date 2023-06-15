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Економіка
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Ціни зростуть: в НБУ розповіли, як підрив Каховської ГЕС вплине на інфляцію

Інфляція
Фото: Depositphotos

Підрив російськими військами Каховської гідроелектростанції (ГЕС) негативно вплине на рівень цін в Україні. Через цей теракт інфляція в 2023 році додатково зросте на 0,3 відсоткового пункту.

Про це поінформували в пресслужбі Національного банку України.

Причиною зростання інфляції стане ускладнення роботи підприємств і часткова втрата врожаю після підтоплення.

– Негативні наслідки для цін матиме підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. За першими оцінками НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 в.п. через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів, – зазначив на брифінгу глава НБУ Андрій Пишний.

Він уточнив, що довгострокові руйнівні ефекти від теракту на ГЕС є “безпрецедентно масштабними”, але оцінити їх повністю можна буде з часом.

Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук розповів, що через затоплення та осушення земель у Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях під ризиком перебувають від 10 до 14% загального врожаю овочів.

– Однак нами втрати врожаю овочів оцінюються дещо менше – приблизно у 5%, оскільки частка підтоплених площ на підконтрольних територіях порівняно невелика. Хоча може знизитися врожайність у цих областях, – пояснив Ніколайчук.

Він уточнив, що на підконтрольній Україні території в зоні ризику перебувають до 20% баклажанів. Крім того, під загрозою показники врожаю огірків, кавунів, помідорів, перцю.

Ніколайчук додав, що існує потенціал компенсувати ці втрати за рахунок імпорту та врожаю в інших областях України.

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Інфляція в травні

За оцінками НБУ, темпи зростання споживчих цін в Україні знижувалися швидше, ніж прогнозувалося.

Так, у травні інфляція сповільнилася до 15,3% (у річному вимірі) завдяки достатній кількості продовольства та пального, зміцненню готівкового курсу гривні, покращенню курсових та інфляційних очікувань.

Попри це, інфляційний тиск залишається достатньо високим.

У Нацбанку прогнозують, що інфляція в Україні продовжить знижуватися завдяки зменшенню цін на світових ринках, монетарній політиці та налагодженій логістиці.

Однак цей процес буде повільнішим, ніж у попередні місяці, з декількох причин: зокрема, через підрив Каховської ГЕС, підвищення окремих комунальних тарифів та повернення довоєнного рівня оподаткування на ринку пального.

Ключовим ризиком для динаміки інфляції та економічного розвитку в Україні є триваліший термін, непередбачувані характер та інтенсивність повномасштабної війни.

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Джерело: НБУ
Інфляція, Війна в Україні, Економіка України, Каховська ГЕС, НБУ
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