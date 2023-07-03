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За выходные евро подешевел: курс валют в Украине 3 июля

євро
Фото: Pixabay

В понедельник, 3 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,70 грн/€1. Это на 30 копеек меньше, чем до выходных.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 03.07.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,1 41,1
Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,00 41,20
Доллар 36,70 37,70

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,95 41,15
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,30
Доллар 36,70 37,60

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,30 41,30
Доллар 36,80 37,50
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс доллара
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