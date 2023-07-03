За выходные евро подешевел: курс валют в Украине 3 июля
В понедельник, 3 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,70 грн/€1. Это на 30 копеек меньше, чем до выходных.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 03.07.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,1
|41,1
|Доллар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,00
|41,20
|Доллар
|36,70
|37,70
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,95
|41,15
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,30
|Доллар
|36,70
|37,60
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,30
|41,30
|Доллар
|36,80
|37,50
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк