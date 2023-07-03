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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

За вихідні євро здешевшало: курс валют в Україні 3 липня

євро
Фото: Pixabay

У понеділок, 3 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,70 грн/€1. Це на 30 копійок менше, ніж до вихідних.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 03.07.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,1 41,1
Долар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,00 41,20
Долар 36,70 37,70

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,95 41,15
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,30
Долар 36,70 37,60

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,30 41,30
Долар 36,80 37,50
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс долара
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