За вихідні євро здешевшало: курс валют в Україні 3 липня
У понеділок, 3 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,70 грн/€1. Це на 30 копійок менше, ніж до вихідних.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 03.07.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,1
|41,1
|Долар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,00
|41,20
|Долар
|36,70
|37,70
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,95
|41,15
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,30
|Долар
|36,70
|37,60
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,30
|41,30
|Долар
|36,80
|37,50
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк