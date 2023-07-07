Марта Бондаренко, редактор ленты
Перед выходными евро подорожало: курс валют в Украине 7 июля
Сегодня, 7 июля, Национальный банк Украины установил курс европейской валюты на уровне 39,78 грн, что на 6 коп. дешевле, чем вчера.
Официальный курс доллара до сих пор без изменений — 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 7.07.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,95
|40,95
|Доллар
|36,60
|37,20
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,20
|41,20
|Доллар
|36,70
|37,60
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,85
|40,90
|Доллар
|36,55
|37,45
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25
|41,30
|Доллар
|36,70
|37,50
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,15
|41,15
|Доллар
|36,75
|37,45
Ранее член Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин заявил, что по итогам прошлой недели на межбанковском валютном рынке Украины значительно вырос спрос на доллары.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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