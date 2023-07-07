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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Перед выходными евро подорожало: курс валют в Украине 7 июля

Перед выходными евро подорожало: курс валют в Украине 7 июля
Фото: Depositphotos

Сегодня, 7 июля, Национальный банк Украины установил курс европейской валюты на уровне 39,78 грн, что на 6 коп. дешевле, чем вчера.

Официальный курс доллара до сих пор без изменений — 36,56 грн.

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,95 40,95
Доллар 36,60 37,20

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,20 41,20
Доллар 36,70 37,60

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,85 40,90
Доллар 36,55 37,45

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,25 41,30
Доллар 36,70 37,50

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,15 41,15
Доллар 36,75 37,45

Ранее член Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин заявил, что по итогам прошлой недели на межбанковском валютном рынке Украины значительно вырос спрос на доллары.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Украине, Курс доллара
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