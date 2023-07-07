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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Перед вихідними євро здорожчало: курс валют в Україні 7 липня

Перед вихідними євро здорожчало: курс валют в Україні 7 липня
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 7 липня, Національний банк України встановив курс європейської валюти на рівні 39,78 грн, що на 6 коп. дешевше, ніж вчора.

Офіційний курс долара досі без змін – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 7.07.2023:

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,95 40,95
Долар 36,60 37,20

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,20 41,20
Долар 36,70 37,60

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,85 40,90
Долар 36,55 37,45

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 41,30
Долар 36,70 37,50

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,15 41,15
Долар 36,75 37,45

Раніше член Ради Нацбанку України Богдан Данилишин заявив, що за підсумками минулого тижня на міжбанківському валютному ринку України значно зріс попит на долари.

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Україні, Курс долара
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