Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Перед вихідними євро здорожчало: курс валют в Україні 7 липня
Сьогодні, 7 липня, Національний банк України встановив курс європейської валюти на рівні 39,78 грн, що на 6 коп. дешевше, ніж вчора.
Офіційний курс долара досі без змін – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 7.07.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,95
|40,95
|Долар
|36,60
|37,20
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,20
|41,20
|Долар
|36,70
|37,60
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,85
|40,90
|Долар
|36,55
|37,45
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25
|41,30
|Долар
|36,70
|37,50
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,15
|41,15
|Долар
|36,75
|37,45
Раніше член Ради Нацбанку України Богдан Данилишин заявив, що за підсумками минулого тижня на міжбанківському валютному ринку України значно зріс попит на долари.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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