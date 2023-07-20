Україна націоналізує Сенс Банк, власниками якого є підсанкційні олігархи РФ: що робити клієнтам
Правління Національного банку України ухвалило рішення вивести з ринку АТ Сенс Банк (Sense Bank) – колишній Альфа-Банк. Процес відбуватиметься за участю держави, тобто фактично йдеться про націоналізацію фінустанови.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний.
– Правління Національного банку… ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк – акціонерне товариство Сенс Банк, та звернулося з пропозицією до Кабінету міністрів України щодо участі держави в цій процедурі, – наголосив Пишний.
Він уточнив, що “в народі це називають націоналізацією”, тобто йдеться про виведення банку з ринку за участі держави.
Пишний зазначив, що власниками (остаточними ключовими акціонерами) банку є підсанкційні російські олігархи: громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов.
Вони володіють банком через компанії ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург).
– Підтримка Фрідманом та Авеном політики країни-агресора завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив на діяльність банку, – заявив Пишний, додавши, що про негативні тенденції свідчать показники банку.
Так, регулятивний капітал Сенс Банку за період з 1 квітня 2022-го по 1 липня 2023 року зменшився на 50%.
Репутаційні ризики створює те, що російські олігархи-власники банку перебувають під санкціями низки країн світу (Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії) та Євросоюзу. Санкції передбачають блокування активів. Обмеження запровадила і Україна за рішенням РНБО.
На переконання НБУ, ця ситуація створює загрозу правам вкладників та кредиторів Сенс Банку.
Андрій Пишний наголосив, що повернення банку колишнім власникам виключається.
Подальші дії НБУ
З огляду на системну важливість банку, НБУ звернувся до уряду та закликав його взяти участь у процедурі націоналізації. Рішення очікується вже завтра.
У Сенс Банку буде діяти тимчасова адміністрація. Вона запроваджується з п’ятниці, 21 липня 2023 року.
Після ухвалення Кабміном рішення про участь держави у виведенні фінустанови з ринку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів.
– Тимчасову адміністрацію запроваджено. Наступний крок – взяття банку під контроль. Наступний крок – отримання рішення Кабміну щодо участі держави, а саме купівлі банку. Затвердження плану врегулювання, потім призначення керівників банку… І останній крок – це передання банку Міністерству фінансів, – розповіли у Фонді гарантування вкладів.
Усі ці заходи планується здійснити протягом найближчих вихідних. І в понеділок “банк працюватиме в звичайному режимі, але з новим власником”. Тобто його передадуть у власність держави.
У Нацбанку наголошують, що банк є критично важливим для функціонування економіки України та забезпечення життєдіяльності українців.
Що очікує на клієнтів Сенс Банку
За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 липня цього року сума можливого відшкодування вкладів фізичних осіб (зокрема й підприємців) становить 44 323 млн грн.
Під час тимчасової адміністрації банківські сервіси для фізичних осіб працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень. Так само без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб.
Як пояснили у Фонді гарантування вкладів:
- Обмежень на кошти фізосіб не буде. Тобто клієнти Сенс Банку зможуть користуватися своїми коштами на банківських картках у межах лімітів, встановлених цією фінустановою чи Нацбанком.
- Не буде обмежень на зняття готівки в банкоматах (у межах встановленого ліміту).
- Не передбачено обмежень для фізосіб із використання овердрафтів (кредитування банком розрахункового рахунку клієнта при недостачі або відсутності коштів на рахунку клієнта).
Що стосується юридичних осіб-клієнтів банку – наразі заблоковано Систему електронних платежів. Цього вимагає законодавство. Прийом платежів від юросіб триває, а вихідні платежі відбуватимуться із завтрашнього дня. Тобто юридичні особи “зможуть спокійно відправляти свої кошти завтра з другої половини дня”.
На період здійснення тимчасової адміністрації не будуть діяти всі договори юросіб щодо кредитування.
У Фонді запевнили, що режим роботи банку не зміниться, тому вкладники та клієнти “повинні мінімально відчути незручності”.
Функціонуватимуть банкомати, банківські відділення у будні дні працюватимуть у звичайному режимі, а у вихідні – без клієнтів.
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