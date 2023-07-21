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Кубраков: Открытие нового объекта McDonald’s в Украине – важный сигнал для бизнеса

Кубраков: Открытие нового объекта McDonald’s в Украине – важный сигнал для бизнеса
Фото: Depositphotos

Открытие нового объекта McDonald’s в Украине является важным сигналом для бизнеса.

Такое убеждение выразил вице-премьер — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает Интерфакс Украина.

— McDonald’s Ukraine является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, которые создают современную и доступную инфраструктуру. Теперь это касается не только больших городов. Открытие нового объекта на трассе М-06 Киев-Чоп — важный сигнал для бизнеса: возобновление и развитие возможны даже вопреки войне, — заявил вице-премьер.

Как сообщила пресс-служба McDonald’s, 21 июля компания открыла первое заведение у автотрассы М-06 Киев-Чоп в Житомирской области в 127 км от Киева.

Запуск заведения возле автотрассы в Житомирской области запланирован еще до полномасштабного вторжения, отмечается в сообщении.

Новый McDonald’s стал одним из самых больших в Украине: его площадь составляет более 500 кв. м, имеет 133 места в зале и 116 на террасе. Возле ресторана находится парковка для больших автобусов.

Заведение будет работать с 7:30 до 22:00 с соблюдением расширенных правил безопасности, внедренных компанией. Рестораны закрываются во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены.

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McDonald's, бізнес в Україні, Александр Кубраков
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