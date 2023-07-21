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Економіка
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Кубраков: Відкриття нового об’єкта McDonald’s в Україні – важливий сигнал для бізнесу

Кубраков: Відкриття нового об’єкта McDonald’s в Україні – важливий сигнал для бізнесу
Фото: Depositphotos

Відкриття нового об’єкта McDonald’s в Україні є важливим сигналом для бізнесу.

Таке переконання висловив віцепрем’єр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає Інтерфакс Україна.

– McDonald’s Ukraine є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні, які створюють сучасну та доступну інфраструктуру. Тепер це стосується не лише великих міст. Відкриття нового об’єкту на трасі М-06 Київ-Чоп – важливий сигнал для бізнесу: відновлення та розвиток можливі навіть попри війну, – заявив віцепрем’єр.

Як повідомила пресслужба McDonald’s, 21 липня компанія відкрила перший заклад біля автотраси М-06 Київ-Чоп у Житомирській області за 127 км від Києва.

Запуск закладу біля автотраси в Житомирській області було заплановано ще до повномасштабного вторгнення, зазначається в повідомленні.

Новий McDonald’s став одним із найбільших в Україні: його площа становить понад 500 кв.м, має 133 місця в залі та 116 на терасі. Біля ресторану розташована парковка для великих автобусів.

Заклад працюватиме з 7:30 до 22:00 з дотриманням розширених правил безпеки, впроваджених компанією. Ресторани зачиняються під час повітряної тривоги та відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування.

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McDonald's, бізнес в Україні, Олександр Кубраков
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