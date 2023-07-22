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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Минагрополитики рассказали, сколько можно хранить зерно на элеваторах, если экспорт будет невозможен

зерно
Фото: Depositphotos

Если экспортировать украинскую агропродукцию через порты стран Балтии, Германии или Хорватии, то логистика будет дорогой. Но у нас есть, где хранить зерно.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики.

В этом году производство зерновой продукции в Украине составит 68-70 млн тонн зерна. Экспорт зерна будет продолжаться автомобильными и железнодорожными путями, а также речным транспортом через Дунай. Однако наибольший экспорт можно обеспечить через черноморские глубоководные порты. Поэтому очень важно, чтобы зерновая инициатива продолжала работать.

Если же зерно Черным морем Украина больше не сможет вывозить, то расходы на логистику в другие страны значительно возрастут и украинские аграрии будут работать себе в убыток.

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В Минагрополитики рассказали, сколько можно хранить зерно на элеваторах, если экспорт будет невозможен

Именно поэтому правительство и Министерство аграрной политики обратились к Еврокомиссии с просьбой рассмотреть возможность частичной компенсации стоимости логистики в отдаленные порты. Только при таком сценарии украинский фермер сможет получить цену, которая хотя бы покрывала себестоимость производства.

Тарас Высоцкий отметил, что в случае невозможности экспорта зерна его можно хранить на элеваторах до 18 месяцев. Мощностей для хранения в Украине достаточно.

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Міністерство агрополітики, Черноморская зерновая инициатива
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