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Экономика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В НБУ объяснили, почему подорожал доллар

гривня
Фото: Pixabay

На наличном рынке несколько снизился курс гривны на фоне прекращения действия зернового коридора и российских обстрелов портовой инфраструктуры.

Во время брифинга заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий отметил, что произошла несущественная коррекция, но ситуация контролируемая.

— Мы ее мониторим и отслеживаем. Что могло ее вызвать? Наша оценка указывает, что повлияла остановка работы зернового коридора, активные удары россиян по зерновой инфраструктуре, нашей логистике, — пояснил Гелетий.

По его словам, несмотря на это, ситуация на наличном валютном рынке остается неизменной.

В Нацбанке наблюдают положительную для наличного рынка тенденцию среди населения. Дело в том, что сейчас украинцы больше продают валюты, чем покупают.

— Мы не рассматриваем ситуативные коррекции, которые сейчас происходят на наличном рынке, как некий фактор, который заставляет нас тревожиться или свидетельство того, что меняется тренд. Ситуация абсолютно устойчивая и контролируемая”, — добавил глава НБУ Андрей Пышный.

В четверг, 27 июля, НБУ повысил официальный курс евро на 5 коп. — до 40,45 грн, при этом официальных курс доллара остался без изменений — 36,56 грн. В то же время, в банках днем 27 июля гривна ослабла на валютном рынке почти на 20-30 копеек по сравнению с курсом за 26 июля.

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Гривня, Экономика Украины, Курс валют в Украине, НБУ, Черноморская зерновая инициатива
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