У НБУ пояснили, чому здорожчав долар

На готівковому ринку дещо знизився курс гривні на тлі припинення дії зернового коридору та російських обстрілів портової інфраструктури.

Під час брифінгу заступник голови НБУ Юрій Гелетій зауважив, що відбулася несуттєва корекція, але ситуація контрольована.

— Ми її моніторимо та відслідковуємо. Що могло її спричинити? Наша оцінка вказує, що вплинула зупинка роботи зернового коридору, активні удари росіян по зерновій інфраструктурі, нашій логістиці, — пояснив Гелетій.

За його словами, попри це, ситуація на готівковому валютному ринку залишається незмінною.

У Нацбанку спостерігають позитивну для готівкового ринку тенденцію серед населення. Річ у тім, що зараз українці більше продають валюти, аніж купують.

— Ми не розглядаємо ситуативні корекції, які зараз відбуваються на готівковому ринку, як певний фактор, який змушує нас тривожитися або свідчення того, що змінюється тренд. Ситуація абсолютно стійка та контрольована”, — додав голова НБУ Андрій Пишний.

У четвер, 27 липня, НБУ підвищив офіційний курс євро на 5 коп. – до 40,45 грн, при цьому офіційних курс долара залишився без змін – 36,56 грн. Водночас, у банках вдень 27 липня гривня послабилася на валютному ринку майже на 20-30 копійок у порівнянні з курсом за 26 липня.

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