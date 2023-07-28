Как украинские стартаперы развивают малый и средний бизнес США

Украина взяла курс на лидерство в сфере IT и имеет потенциал стать одной из ведущих стран в этой области.

Согласно исследованиям, за последние годы украинские стартапы привлекли более $500 млн инвестиций в США. Эта сумма включает как прямые, так и инвестиции через фонды и ускорители.

Украинские компании получили признание на мировом IT рынке благодаря высокому уровню навыков, творчества и предпринимательских стратегий.

Кто стоит за этими стартапами? Рассказываем в этой статье.

Depositphotos

Это фотобанк.

В 2021 году основатель проекта Дмитрий Сергеев продал фотобанк за $85 млн американскому холдингу Vista.

Работать над этим детищем Сергеев начал еще в далеком 2003 году. Тогда он уже был предпринимателем, потому что с 2001 года зарабатывал на продаже интернет-трафика на Кипре, но всегда хотел большего.

Оказавшись в Украине, Дмитрий начал работать над Depositphotos, который уже через несколько месяцев стал одним из самых посещаемых фотостоковых ресурсов мира.

Менее чем за четыре года существования Depositphotos достигла отметки в 10 млн файлов и стала одним из самых быстрорастущих мировых фотобанков.

GitLab

Система управления разработкой программного обеспечения.

В 2018 году GitLab стал первым украинским стартапом-единорогом, достигнув более $1 млрд капитализации.

GitLab разработали украинец Дмитрий Запорожец и голландец Сид Сибранди. Этот проект был запущен в 2011 году с целью сделать процесс управления кодом и сотрудничество более эффективными для команд разработчиков.

GitLab охватывает множество инструментов, помогающих отслеживать прогресс работы, автоматизировать рутинные задачи и поддерживать высокую производительность команды.

Saldo Apps

Финтех-экосистема для финансового управления и автоматизации учета для микро- и малого бизнеса.

Экосистема Saldo Apps насчитывает следующие основные приложения: Invoice Maker, Mileage Tracker, Receipt Scanner и Saldo Finance (бесплатный для украинских юзеров). В течение 2022 года эти приложения были загружены более 1 млн раз, преимущественно пользователями из США (75%), Великобритании (22%), Австралии и Канады.

Основателем этого продукта является Радомир Новкович, опытный украинский предприниматель родом из Одессы. Радомир начал свою карьеру в качестве разработчика в компании HVOYA integra, специализирующейся на автоматизации учета, и в 2008 стал ее владельцем и генеральным директором, занимая эту должность до 2016 года.

В 2017 году Новкович основал приложение для музыкантов One-Man Band, которое было представлено на TechCrunch Disrupt SF 2017. В следующем году он создал агентство по продвижению мобильных приложений RadASO.

А уже в 2019 году предприниматель создал стартап Saldo Apps, успешно работающий на западных рынках, и не только.

Например, в портфолио компании присутствует приложение для управления ресторанами ORTY — первым клиентом которого стал государственный проект по трудоустройству в ресторанах Сингапура.

Grammarly

Цифровой инструмент для исправления грамматики и стилистики текста.

Grammarly можно считать первым украинским декакорном-стартапом с оценкой более $10 млрд.

Компанию основали в 2009 году украинцы Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер.

Максим Литвин и Алексей Шевченко, изначально планировали создать онлайн-сервис, который бы проверял студенческие работы и рефераты на плагиат.

Со временем этот проект трансформировался в онлайн-сервис проверки грамматики, основанный на технологиях искусственного интеллекта. Их успех в бизнесе стал очевидным, когда компания привлекла раунд финансирования в $200 млн и ее капитализация выросла до $13 млрд, благодаря чему Литвин и Шевченко стали долларовыми миллиардерами.

В настоящее время Grammarly имеет миллионы пользователей по всему миру, офисы в Сан-Франциско, Ванкувере и Киеве продолжает расти.

Украинские стартапы продолжают оставлять заметный след в развитии малого и среднего бизнеса в США. Их вклад невозможно недооценить, от инновационных технологий до новаторских бизнес-моделей.

Они воплощают в жизнь смелые идеи, создавая продукты и сервисы, которые направлены на решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия.

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