Як українські стартапери розвивають малий та середній бізнес США

Україна взяла курс на лідерство у сфері IT й має потенціал стати однією з провідних країн у цій галузі.

Згідно з дослідженнями, за останні роки українські стартапи залучили понад $500 млн інвестицій в США. Ця сума включає як прямі, так і інвестиції через фонди та акселератори.

Українські компанії здобули визнання на світовому IT-ринку завдяки високому рівню навичок, творчості та підприємницьких стратегій.

Хто стоїть за цими стартапами? Розповідаємо в цій статті.

Depositphotos

Фотобанк

У 2021 році засновник проєкту Дмитро Сергєєв продав фотобанк за $85 млн американському холдингу Vista.

Працювати над цим дітищем Сергєєв почав ще у далекому 2003 році. Тоді він вже був підприємцем, бо з 2001 року заробляв на продажі інтернет-трафіку на Кіпрі, але завжди хотів більшого.

Опинившись в Україні, Дмитро почав працювати над Depositphotos, який вже через декілька місяців став одним з найбільш відвідуваних фотостокових ресурсів світу.

Менш ніж за чотири роки існування Depositphotos досягла позначки в 10 млн файлів і стала одним зі світових фотобанків, що зростають найшвидше.

GitLab

Система управління розробкою програмного забезпечення.

У 2018 році GitLab став першим українським стартапом-єдинорогом, досягши понад $1 млрд капіталізації.

GitLab розробили українець Дмитро Запорожець та голландець Сід Сібранді. Цей проєкт був започаткований у 2011 році з метою зробити процес управління кодом та співпрацю ефективнішими для команд розробників.

GitLab охоплює безліч інструментів, що допомагають відстежувати прогрес роботи, автоматизувати рутинні завдання та підтримувати високу продуктивність команди.

Saldo Apps

Фінтех-екосистема для фінансового управління та автоматизації обліку для мікро- та малого бізнесу.

Екосистема Saldo Apps налічує такі основні додатки: Invoice Maker, Mileage Tracker, Receipt Scanner і Saldo Finance (безплатний для українських користувачів). Протягом 2022 року ці застосунки були завантажені понад 1 млн разів, переважно користувачами з США (75%), Великої Британії (22%), Австралії та Канади.

Засновником цього продукту є Радомир Новкович, досвідчений український підприємець родом з Одеси. Радомир почав свою кар’єру як розробник у компанії HVOYA integra, спеціалізованої на автоматизації обліку, і в 2008 році став її власником та генеральним директором, обіймаючи цю посаду до 2016 року.

У 2017 році Новкович заснував додаток для музикантів One-Man Band, який був представлений на TechCrunch Disrupt SF 2017. Наступного року він створив агенцію з просування мобільних застосунків RadASO.

А вже у 2019 році підприємець створив стартап Saldo Apps, що успішно працює на західних ринках, і не тільки.

Наприклад, у портфоліо компанії присутній застосунок для управління ресторанами ORTY — першим клієнтом якого став державний проєкт із працевлаштування у ресторанах Сінгапура.

Grammarly

Цифровий інструмент для виправлення граматики та стилістики тексту.

Grammarly можна вважати першим українським декакорном — стартапом з оцінкою понад $10 млрд.

Компанію заснували у 2009 році українці Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер.

Максим Литвин та Олексій Шевченко, спочатку планували створити онлайн-сервіс, який би перевіряв студентські роботи й реферати на плагіат.

З часом цей проєкт трансформувався в онлайн-сервіс перевірки граматики, заснований на технологіях штучного інтелекту. Їх успіх у бізнесі став очевидним, коли компанія залучила раунд фінансування у $200 млн і її капіталізація зросла до $13 млрд, завдяки чому Литвин та Шевченко стали доларовими мільярдерами.

Нині Grammarly має мільйони користувачів по всьому світу, офіси в Сан-Франциско, Ванкувері та Києві, і продовжує зростати.

Українські стартапи продовжують залишати помітний слід у розвитку малого та середнього бізнесу в США. Їх внесок неможливо недооцінити, починаючи від інноваційних технологій та закінчуючи новаторськими бізнес-моделями.

Вони втілюють у життя сміливі ідеї, створюючи продукти та сервіси, які спрямовані на розв’язання конкретних проблем, з якими стикаються малі та середні підприємства.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.