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Экономика
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Может быть ближе к 38 грн/$1. Чего ожидать от курса доллара в августе

Долари
Фото: Pixabay

Курс доллара в августе 2023 года не претерпит существенных изменений и останется почти на том же уровне, что и в июле.

Об этом Фактам ICTV рассказал экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По мнению эксперта, наличный курс не поднимется выше 37-38 грн за доллар. Что касается безналички, ее стоимость скорее всего и дальше будет держаться в пределах фиксированного курса 36,57 грн за доллар.

— Причина того, почему мы имеем такую стабильность, даже несмотря на выход из зернового коридора россиян, — это то, что основные поступления валюты Украине — макрофинансовая помощь наших партнеров, — отметил эксперт.

Пендзин добавил, что курс доллара в августе будет или ближе к 37, или к 38 грн/$1. Это зависит от того, удастся ли возобновить действие зернового соглашения.

Ранее заместитель главы НБУ Юрий Гелетий рассказал, что на наличном рынке несколько снизился курс гривны на фоне прекращения действия зернового коридора и российских обстрелов портовой инфраструктуры. По его словам, произошла несущественная коррекция, но ситуация контролируемая.

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евро, долар, Курс доллара
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