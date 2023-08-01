Може бути ближче до 38 грн/$1. Чого очікувати від курсу долара у серпні

Курс долара у серпні 2023 року не зазнає суттєвих змін і залишиться майже на тому ж рівні, що й у липні.

Про це Фактам ICTV розповів економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

На думку експерта, готівковий курс не підніметься вище від 37-38 грн за долар. Що ж до безготівки, її вартість, найімовірніше, і надалі триматиметься в межах фіксованого курсу 36,57 грн за долар.

– Причина того, чому ми маємо таку стабільність, навіть попри вихід із зернового коридору росіян, – те, що основні надходження валюти Україні – макрофінансова допомога наших партнерів, – зазначив експерт.

Пендзин додав, що курс долара у серпні буде або ближче до 37, або до 38 грн/$1. Це залежить від того, чи вдасться поновити дію зернової угоди.

Раніше заступник голови НБУ Юрій Гелетій розповів, що на готівковому ринку дещо знизився курс гривні на тлі припинення дії зернового коридору та російських обстрілів портової інфраструктури. За його словами, відбулася несуттєва корекція, але ситуація контрольована.

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