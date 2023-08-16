До конца августа может приблизиться к отметке 60 грн/л. Эксперт рассказал, насколько подорожает топливо в Украине

Топливо в Украине подорожает на 2-3 гривны до конца августа. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Так, бензин А-95 будет стоить 57-58 грн за литр. Дизельное топливо подорожает до 55-56 грн за литр.

– Думаю, что нас еще ждет дополнительное подорожание. Думаю, что это произойдет еще до конца августа, потому что цены в мире остаются высокими. Запасов дешевого топлива с июня уже почти нет. Соответственно, рынок будет приходить в баланс с новыми реалиями, и они таковы, что цена будет еще расти, – сказал Куюн.

Он отметил, что не думает, что цены на топливо достигнут 60 грн при том уровне мировых цен.

– Но я думаю, что цена может вплотную приблизиться к 60 грн и будет там находиться. Пока видим, что еще есть потенциал роста на 2-3 грн, – подчеркнул эксперт.

Ранее мы рассказывали, что на АЗС подорожали все виды топлива, больше всего — дизель.

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