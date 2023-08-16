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Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

До кінця серпня може наблизитися до позначки 60 грн/л. Експерт розповів, наскільки здорожчає пальне в Україні

АЗС, заправка Окко
Фото: УНІАН

Пальне в Україні здорожчає на 2-3 гривні до кінця серпня. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

Так, бензин А-95 коштуватиме 57-58 грн за літр. Дизельне пальне здорожчає до 55-56 грн за літр. 

– Думаю, що на нас ще чекає додаткове подорожчання. Думаю, що все це станеться ще до кінця серпня, тому що ціни у світі залишаються високими.  Запасів дешевого пального з червня вже майже немає. Відповідно, ринок буде приходити в баланс з новими реаліями, й вони такі, що ціна зростатиме, – сказав Куюн.

Він наголосив, що не думає, що ціни на пальне  сягнуть 60 грн при тих рівнях світових цін.

– Але ж я думаю, що ціна впритул може наблизитися до 60 грн і там перебуватиме.  Поки що бачимо, що ще є потенціал зростання на 2-3 грн, – наголосив експерт.

Раніше ми розповідали, що на АЗС здорожчали всі види пального, найбільше – дизель.

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Бензин, Дизельне пальне, Ціни на бензин
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