Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

Евро резко подорожал: курс валют 31 августа

курс євро
Фото: Pexels

Национальный банк Украины в четверг, 31 августа, резко повысил официальный курс евро по отношению к гривне до уровня 39,79 грн/€1.

То есть, стоимость евровалюты выросла сразу на 28 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс американского доллара остается неизменным с июля прошлого года и составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,6 41,6
Доллар 37,3 37,9

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,7 41,7
Доллар 37,5 38,3

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,00 41,80
Доллар 37,5 38,2

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,6 41,7
Доллар 37,4 38,2
Читайте также
НБУ смягчил ограничения по продаже безналичной валюты населению
долари

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара, НБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Доллар может вырасти. Эксперт рассказал, чего ожидать от валюты в сентябре
Долари
Доллар и евро в обменниках банков продолжают дешеветь: курс валют 30 августа
євро
Доллар и евро подешевели в обменниках банков: курс валют 29 августа
Евро резко подорожал: курс валют 31 августа
НБУ смягчил ограничения по продаже безналичной валюты населению
долари
Евро подешевел на 14 копеек: курс валют 28 августа
Курс валют, долари
Игры
Видео
Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину

Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.

Андрей Почтев
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.08.2023)
Евро резко подорожал: курс валют 31 августа
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.08.2023)
Евро резко подорожал: курс валют 31 августа
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (30.08.2023)
Евро резко подорожал: курс валют 31 августа
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (30.08.2023)
Евро резко подорожал: курс валют 31 августа
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь