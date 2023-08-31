Евро резко подорожал: курс валют 31 августа
Национальный банк Украины в четверг, 31 августа, резко повысил официальный курс евро по отношению к гривне до уровня 39,79 грн/€1.
То есть, стоимость евровалюты выросла сразу на 28 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Курс американского доллара остается неизменным с июля прошлого года и составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,6
|41,6
|Доллар
|37,3
|37,9
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,7
|41,7
|Доллар
|37,5
|38,3
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,00
|41,80
|Доллар
|37,5
|38,2
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,6
|41,7
|Доллар
|37,4
|38,2
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев