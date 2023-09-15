В обменниках курс стабилен: сколько стоят доллар и евро 15 сентября
Сегодня, 15 сентября, Национальный банк Украины на 3 коп. снизил официальный курс европейской валюты — до 39,23 грн.
Официальный курс доллара НБУ до сих пор держит на уровне 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 15.09.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Євро
|40,1
|41,1
|Доллар
|37,4
|38
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,50
|41,50
|Доллар
|37,75
|38,65
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,35
|40,65
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|41,60
|Доллар
|37,60
|38,40
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,45
|41,45
|Доллар
|37,60
|38,40
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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