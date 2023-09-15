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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

В обменниках курс стабилен: сколько стоят доллар и евро 15 сентября

євро валюта
Фото: Pixabay

Сегодня, 15 сентября, Национальный банк Украины на 3 коп. снизил официальный курс европейской валюты — до 39,23 грн.

Официальный курс доллара НБУ до сих пор держит на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 15.09.2023:

Курс валют в Украине на 15.09.2023: сколько стоит доллар и евро

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Євро 40,1 41,1
Доллар 37,4 38

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Валюта Покупка Продажа
Евро 40,50 41,50
Доллар 37,75 38,65

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,35 40,65
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 41,60
Доллар 37,60 38,40

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
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Доллар 37,60 38,40
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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