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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В обмінниках курс стабільний: скільки коштують долар та євро 15 вересня

євро валюта
Фото: Pixabay

Сьогодні, 15 вересня, Національний банк України на 3 коп. знизив офіційний курс європейської валюти – до 39,23 грн.

Офіційний курс долара НБУ досі тримає на рівні 36,56 грн.

Який курс валют у банках України 15.09.2023:

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,1 41,1
Долар 37,4 38

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,50 41,50
Долар 37,75 38,65

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,35 40,65
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 41,60
Долар 37,60 38,40

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,45 41,45
Долар 37,60 38,40
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Україні, Курс долара
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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