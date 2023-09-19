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Евро минимально подорожал: курс валют 19 сентября

Евро минимально подорожал: курс валют 19 сентября
Фото: Depositphotos

Во вторник, 19 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,99 грн/€1. Это на 3 копейки больше, чем день назад.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 19.09.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,1 41,1
Доллар 37,39 37,99

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,55 41,55
Доллар 37,85 38,75

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,13 40,47
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 41,30
Доллар 37,60 38,30

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,35
Доллар 37,60 38,40
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине
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От рук российских террористов в Украине погибли уже более 500 детей. Более 1100 считают пропавшими без вести и такое же количество несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий. На глазах наших детей русские военные совершают самые страшные зверства: насилуют, убивают родителей, друзей. Воспоминания о пережитых ужасах маленькие украинцы часто записывают на бумаге, рисуют войну на картинах, монтируют собственное кино с видео, которое осталось в детских телефонах.

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