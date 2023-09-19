Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
ППО знищила всі випущені росіянами дрони та 6 із 10 ракет – Повітряні сили
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро мінімально подорожчало: курс валют 19 вересня

Євро мінімально подорожчало: курс валют 19 вересня
Фото: Depositphotos

У вівторок, 19 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,99 грн/€1. Це на 3 копійки більше, ніж день тому.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 19.09.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,1 41,1
Долар 37,39 37,99

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,55 41,55
Долар 37,85 38,75

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,13 40,47
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 41,30
Долар 37,60 38,30

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,35
Долар 37,60 38,40
Читайте також
НБУ пом’якшив обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню
долари

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
НБУ різко знизив курс євро: скільки коштує валюта в банках 18 вересня
курс євро
В обмінниках курс стабільний: скільки коштують долар та євро 15 вересня
євро валюта
В НБУ назвали передумови, за яких скасують фіксований курс долара
Гривня - долар
Долар і євро в обмінниках банків подорожчали: курс валют 14 вересня
Євро мінімально подорожчало: курс валют 19 вересня
Євро в обмінниках подорожчало: курс валют в Україні на 13 вересня
Євро мінімально подорожчало: курс валют 19 вересня

Завантаження

Ігри
Відео
Нас розстріляли прямо в машині: недитячі історії дітей, що тікали від війни

Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.

Христина Величанська
Приліт у Харкові 18.09.2023 | Зеленські у США | Новини Факти ICTV за 19.09.2023
Євро мінімально подорожчало: курс валют 19 вересня
Обстріл Харкова 18.09.2023: окупанти вдарили по центру! Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Євро мінімально подорожчало: курс валют 19 вересня
Вибори під час війни та тріумф на Іграх Нескорених | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Євро мінімально подорожчало: курс валют 19 вересня
У РФ дефіцит пального | Розпад Росії | Блекаут у жовтні | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Євро мінімально подорожчало: курс валют 19 вересня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь