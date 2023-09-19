Євро мінімально подорожчало: курс валют 19 вересня
У вівторок, 19 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,99 грн/€1. Це на 3 копійки більше, ніж день тому.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 19.09.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,1
|41,1
|Долар
|37,39
|37,99
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,55
|41,55
|Долар
|37,85
|38,75
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,13
|40,47
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|41,30
|Долар
|37,60
|38,30
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,35
|Долар
|37,60
|38,40
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Завантаження
Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.Христина Величанська