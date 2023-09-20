Рада в первом чтении поддержала увеличение расходов госбюджета

20 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №10038 об изменениях в государственный бюджет на 2023 год.

Об этом в своем Telegram сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

За проголосовали 302 народных депутата.

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Напомним, проект закона предлагает увеличить расходы нынешнего бюджета на 317 млрд грн, из которых почти 303 млрд грн предлагается направить на нужды обороны.

Также предлагается увеличить расходы на помощь на проживание ВПЛ (на 16,5 млрд грн), на “быстрое восстановление” (на 5,97 млрд грн).

Кроме этого будут увеличены расходы на МИД (на 1,2 млрд грн) и на издание школьных учебников для 5 и 6 класса (на 552,8 млн грн).

В то же время планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд грн, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд грн).

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