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Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Рада у першому читанні підтримала збільшення видатків держбюджету на оборону

Верховна рада
Фото: УНІАН

20 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт № 10038 про зміни до державного бюджету на 2023 рік.

Про це у своєму Telegram повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За проголосували 302 народні депутати.

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Нагадаємо, проєкт закону пропонує збільшити видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони. 

Також пропонується збільшити видатки на допомогу на проживання ВПО (на 16,5 млрд грн), на швидке відновлення (на 5,97 млрд грн). 

Крім цього, будуть збільшені видатки на МЗС (на 1,2 млрд грн) та на видання шкільних підручників для 5 і 6 класів (на 552,8 млн грн).

Водночас планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн).

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Бюджет України, Верховна Рада, Ярослав Железняк
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