Каким будет курс доллара к гривне в октябре: прогноз эксперта

Резких изменений курса доллара в октябре 2023 года ожидать не стоит.

Об этом рассказал Фактам ICTV экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

— Я думаю, что в октябре принципиально ничего меняться не будет. Как и в начале ноября, — сказал он.

Эксперт считает, что курс будет колебаться в пределах 38-38,5 грн за доллар.

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По словам Пендзина, в основном основной источник поступления валюты в Украину — это макрофинансовая помощь, а этот год пока является абсолютно спокойным в этом отношении.

Ранее в Нацбанке сообщили, что инфляция в августе замедлилась до 8,6% (в годовом измерении).

Снижение потребительских цен происходило быстрее, чем ожидалось, в частности благодаря увеличению предложения продуктов питания. Хороший урожай способствовал снижению стоимости круп, муки, овощей и некоторых фруктов.

Глава НБУ Андрей Пышный отмечал, что тенденция к снижению инфляции в Украине будет сохраняться. Однако “потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан”.

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