Каким будет курс доллара к гривне в октябре: прогноз эксперта
Резких изменений курса доллара в октябре 2023 года ожидать не стоит.
Об этом рассказал Фактам ICTV экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
— Я думаю, что в октябре принципиально ничего меняться не будет. Как и в начале ноября, — сказал он.
Эксперт считает, что курс будет колебаться в пределах 38-38,5 грн за доллар.
По словам Пендзина, в основном основной источник поступления валюты в Украину — это макрофинансовая помощь, а этот год пока является абсолютно спокойным в этом отношении.
Ранее в Нацбанке сообщили, что инфляция в августе замедлилась до 8,6% (в годовом измерении).
Снижение потребительских цен происходило быстрее, чем ожидалось, в частности благодаря увеличению предложения продуктов питания. Хороший урожай способствовал снижению стоимости круп, муки, овощей и некоторых фруктов.
Глава НБУ Андрей Пышный отмечал, что тенденция к снижению инфляции в Украине будет сохраняться. Однако “потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан”.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко